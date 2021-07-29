Başkan Özcan’dan kahveci esnafına tatlı sürpriz

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal ile birlikte pandemi döneminde kapalı olan kahvehaneleri ziyaret ederek işletme sahiplerine kolilerle şeker dağıttı.



Pandemi döneminde esnafa sosyal ve ekonomik olarak destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal ile birlikte 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmet veren kahvehaneleri ziyaret etti. İşletme sahiplerinin sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Özcan, Kahveciler Esnaf Odası üyelerine şeker dağıtımı yaparak pandeminin izlerini el birliği ile silmek için çalışacaklarının altını çizdi.



Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nazilli’de de kısıtlamaların ekonomik hayatı derinden etkilediğini dile getiren Başkan Özcan, “Esnafımız pandemi süresince uzun süre dükkanını açamadı. Yapılan desteklemeler de maalesef yeterli gelmedi. Yaşam şartlarının her geçen gün daha da zorlaşması, artan fatura tutarları esnafımızın belini büktü. Bizler Nazilli Belediyesi olarak Kovid19’un ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana esnafımızın yanında olmaya gayret ettik. Kira desteklemeleri, gıda yardımları ve ücretsiz dezenfekte hizmetlerimiz ile onlara destek verdik. Bugün de süreç içerisinde en çok etkilenen işletmelerden biri olan kahvehanelerimizi oda başkanımız ile birlikte ziyaret ettik. Aşılamaların artırılması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesiyle el birliğiyle bu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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