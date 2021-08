Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyelerinin çalışmaları, Journal of Veterinary Behaviour dergisinde yayımlanmasının ardından dailymail.co.uk, todayuknews.com ve usmail24.com dahil dünya basında gündem oldu.



Uluslararası Mevlana Projesi kapsamındaki çalışmalardan 2 adet SCI indeks makale yayımladıklarını belirten Prof. Dr. Özdal Gökdal, bu araştırmanın Mevlana projesi dışında Rodolfo Ungerfeld ve Aline FreitasdeMelo ile birlikte planlandığını ve Uruguay’da kaldıkları süre içinde Migues’te yer alan fakülte araştırma istasyonunda yürütüldüğünü belirtti.



Doğumdan hemen sonra koyunlar ve kuzular arasında güçlü ve farklı duyusal sinyaller üzerine kurulu bir bağ oluştuğunu ancak, ilerleyen kuzu yaşı ile birlikte bu bağda rol alan duyusal sinyaller hakkında çok az bilgi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özdal Gökdal, “Çalışmanın amacı, kuzuların 3 aylıkken annelerine veya başka bir koyuna yönelik tercihlerinde görsel ve işitsel uyaranların önemini ortaya koymak” dedi.



Araştırma amaç ve bulgularına yer verilen haberlerde; proje ile kuzuların annelerinin meleme sesleri aracılığıyla annelerini tanıyabildikleri, ancak gerçek boyutlu yüz fotoğraflarından annelerini ayırt edemediklerini ortaya koyulduğu, kuzuların annelerinin yüz görüntülerinden daha çok, seslerine güvendikleri ve bu sesli iletişimin, diğer koyunlara kıyasla annelerini güçlü bir şekilde tercih etmelerine yardımcı olması açısından hayati önem taşıdığı aktarılıyor.



Araştırmanın ayrıntılarına inen haberlerde; araştırmacıların, kuzuların annelerini nasıl tanıyabileceklerini belirlemek için 24 koyun ve üç aylık kuzularını üç test altında inceledikleri bildiriliyor. Testlerden önce kuzular annelerinden 90 dakika boyunca ayrıldığı, her bir test gerçekleştirilirken, üç dakika boyunca müdahale olmaksızın bir alan içinde kuzuların gözlendiği aktarılıyor. İlk testte, araştırmacıların kuzuların görsel sinyallerini annelerinin veya başka bir koyunun yüz fotoğrafını kullanarak değerlendirdiğini, ikinci testte kuzuların annelerinin melemesini mi yoksa tanıdık bir koyunu mu tercih ettiğini belirlemeyi amaçlayan işitsel sinyallere odaklandığını, üçüncü ve son testin ise hem görsel hem de işitsel sinyalleri içeren ancak fiziksel temas içermeyen ortamda yapıldığı bilgisi veriliyor.

Haber kaynakları makale bulgularından hareketle; ilk testte kuzuların, annelerinin veya tanıdık koyunların fotoğrafına yönlenme açısından fark olmadığını; ikinci testte kuzuların, annelerinin yakınlık bölgesine daha önce, daha fazla kez girdiklerini, daha uzun süre kaldıklarını ve oradayken başka bir koyunun yakınlık bölgesinde olduğundan daha fazla ses çıkardıklarını ve üçüncü testte de ilk iki testi onaylayan bulgular elde edildiğini yazıyor.



Prof. Dr. Özdal Gökdal, 'Lambs identify their mothers’ bleats but not a picture of her face' başlıklı makalenin henüz Journal of Veterinary Behavior dergisinde basım aşamasında iken ABD, Kanada ve Birleşik Krallık basın organlarında gündem olmasının ADÜ'nün uluslararası tanınırlığına önemli bir katkısının olacağına inandığını ifade etti.

