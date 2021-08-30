Doğanbeyli kadınlardan girişimcilik örneği Kurslarını tamamlayan kadınlar atölye kurdu

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Aydın’ın Söke ilçesinde Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu’nu tamamlayan Doğanbeyli kadınlar, girişimcilik örneği göstererek atölye kurdu.



Geçtiğimiz yıl, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İşKur İlçe Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde düzenlenen istihdam garantisiz Balık Ağı Örme Kursu’nu tamamlayan kadınlar girişimcilik örneği gösterdi. 150 saatlik kursun ardından sertifikalarını alan Doğanbeyli kadınlar, ağ örme çalışmalarını yürütmek ve kazanç sağlamak amacıyla köylerinde, balık ağı örme atölyesi kurdu. Kurulan atölyede sipariş alarak balık ağı ören kadınlar hem aile ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

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