Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ilk gününde Işın Karaca rüzgarı esti. 2000 yılında Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “profesyonel beste” ve “en iyi yorumcu” ödülünü kazanan Işın Karaca “Müzik dünyasındaki ilk büyük başarımı bu sahnede elde ettim. Bu sahnede doğdum. Bizlere yeniden Altın Güvercin heyecanı yaşatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” dedi.



Güvercinada’da gerçekleşen bir basın toplantısı ile başlayan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, Tarihi Kervansaray’da düzenlenen muhteşem bir gala gecesi ile devam etti. Katılımcıların aşı kartı, hastalık geçmişi veya son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucu sorgulaması yapılarak kabul edildiği gala gecesine, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın Milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ilk kez düzenlendiği 1986 yılından itibaren Türk pop müziğine değerli isimler kazandıran çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Gala gecesinde sahne alan Işın Karaca’nın da 2000 yılında düzenlenen 11. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “Bir Yudum Hayat” isimli şarkısı ile “profesyonel beste” ve “en iyi yorumcu” ödülünü kazanarak profesyonel müzik dünyasına adım attığını ifade eden Başkan Ömer Günel “Sevgili Işın Karaca’yı bugün burada ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm Kuşadası adına kendisine hoş geldiniz diyorum. Bu gece 24. Altın Güvercin Beste Yarışmamızın ilk gecesi. Galamızda keyifli zaman geçirmenizi diliyorum” dedi. Kuşadası’nın bir kültür, sanat ve turizm kenti olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, “Aslında Kuşadası 1986 yılından bu yana sanata dair yol haritasını kendi çizmiş ve tercihini müzikten yana yapmıştır. Ben ve ekip arkadaşlarım, bu kaderi doğru organize ederek, Kuşadası’nı müzikle düşünülen, müzikle planlanan ve müzikle anılan bir turizm kenti haline getirme arzusu ve hedefindeyiz” diye konuştu. Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye ve yarışmanın düzenlenmesine katkı sunan tüm sponsorlara bir kez daha teşekkür etti.



Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile gala gecesine renk katan Işın Karaca ise Kuşadası’nın yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Karaca, “Müzik dünyasındaki ilk büyük başarımı bu sahnede elde ettim. Bu sahnede doğdum. Bundan 21 yıl önce finalist olarak bulunduğum Altın Güvercin sahnesinde bugün bir kez daha sizlerle olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin ilk beste yarışması olan Altın Güvercin’i yeniden hayata geçirerek bizlere bir kez daha Altın Güvercin heyecanını yaşattı. Bun nedenle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye büyük bir alkış istiyorum. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tüm finalist arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi. Karaca konuşmasının ardından seslendirdiği şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla davetlilere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Galada ayrıca 12 Eylül’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da büyük jüri karşısında bestelerini seslendirecek olan finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

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