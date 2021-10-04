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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ömer Günel: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

İHA

Başkan Ömer Günel: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Kuşadası’nda, Efes Kongre Merkezi’nin (KOMER) 18 Ekim’de yapılacak genel kurulu öncesi KOMER hissedarlarının temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “KOMER’in yeniden işler hale getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak bu konuyla ilgili Kuşadası’ndaki tüm paydaşlar taşın altına ellerini koymalı” dedi.

Kuşadası’nda temeli 2005 yılında atılan ve 120 milyon dolar harcanarak tamamlanan Avrupa’nın üçüncü, Türkiye ve Doğu Akdeniz’in en büyük kongre merkezi olan KOMER için bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kuşadası Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hukuk Başdanışmanı Avukat İlker Ünsever, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan ile KOMER’de hisse sahibi kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever tarafından katılımcılara borçları nedeniyle kapısına kilit vurulan KOMER’in mali tablosu hakkında bilgi verildi. TÜRSAB’ın Efes Kongre Merkezi’ni yaşatmak istediğine dikkat çeken Ünsever, borçların kongre merkezinin işletilmesine engel teşkil etmediğini belirtti. Hisse sahibi olan kurumların temsilcileri de KOMER’in yeniden işler hale getirilmesi için uygulanacak kurtuluş reçetelerini ele aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Efes Kongre Merkezi’nin en kısa sürede tekrar faaliyete geçmesi için en başından beri büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, “Kuşadası’nda turizmi 12 aya çıkarmak için yapılan en büyük yatırımlardan biri olan KOMER için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha önce KOMER'i kent ekonomisine kazandırmak amacıyla hazırlattığımız bir projeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın eski Valisi Yavuz Selim Köşger ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile paylaşmıştık. Projemize TÜRSAB çok büyük destek vermişti. Ancak daha sonra sonuç alamadık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da konuyu yakından takip ediyor. Efes Kongre Merkezi’nin yeniden faaliyete geçmesi için 18 Ekim’de yapılacak genel kurul öncesi tüm paydaşların yer aldığı bir işletme şirketi kurmamız gerekiyor. Ancak bu konuyla ilgili Kuşadası’ndaki herkes taşın altına elini koymalı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB da işletme şirketine desteğini esirgememeli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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