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Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ilk seferini yaptı

DHA

Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ilk seferini yaptı


Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)-  YUNANİSTAN'ın 1 Ekim'de deniz hudut kapısını Kuşadası Limanı'na açmasının ardından Norveç bayraklı 'Viking Sea' isimli kruvaziyer gemisi Aydın'ın Kuşadası ilçesine ilk seferini yaptı. Gemiden inen çoğunluğu ABD'li 482 turist, Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunu ekiplerinin gösterileri eşliğinde karşılandı.
Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye'deki kruvaziyer limanlarına giriş yasağı uygulayan, bu limanlardan da kendisine uğrayan gemilere 15 gün karantina şartı getiren Yunanistan, 1 Ekim'de Galataport İstanbul ile Kuşadası Limanı'nı yasak kapsamından çıkardı. Yasağın kaldırılmasının ardından Norveç bayraklı 'Viking Sea' isimli kruvaziyer gemisi Kuşadası Limanı'na ilk seferini yaptı. Bu sabah gelen gemiden inen 482 yolcudan bir bölümü, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Tur programına katılmayanlar ise Kuşadası'nın turistik çarşılarını gezip, alışveriş yaptı. İlçeye hareketlilik getiren kruvaziyer gemisi, esnafın da yüzünü güldürdü. Gemi kaptanı Magus Bergen'e Kuşadası Liman Müdürü Aziz Güngör tarafından çeşitli hediyeler ve plaket verildi.
'900 BİN YOLCU BEKLİYORUZ'
Kruvaziyer turizminde Kuşadası Limanı'nın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aziz Güngör, "Yunanistan, deniz hudut kapısını Kuşadası Limanı'na açtığını duyurmasının ardından çok sayıda kruvaziyer şirketi tur programlarına Kuşadası'nı da eklemeye başladı. Bu kapsamda Viking Sea isimli gemi de kentimize ilk seferini yaptı. Dünya genelinde aşılama programı başarıyla devam ettiği takdirde Kuşadası'na 2022 yılında 500 gemi seferi ile 900 bin yolcunun gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-10-06 12:35:53

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