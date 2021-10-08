Yenipazar MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) 20202021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, gerçekleşti.

Toplantıya, Yenipazar MYO akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Dr. Elif Meryem Yurdakul, birimler, devam devamsızlık, ders geçme ve mezun olma konularında öğrencilere bilgi verdi.

Toplantı, öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmalarının ardından sona erdi.

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