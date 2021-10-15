Kuşadası'nda sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularının göle çevirdiği Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önündeki yolda suya gömülen bir araçta mahsur kalan 2´si çocuk 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kuşadası'nda saat 18.00´de sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde ağaçlar yollara devrildi. Yağış nedeniyle Söke-Kuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar oluştu. Biriken yağmur suları Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda olan Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle 2 otomobil ile bir minibüs mahsur kaldı. Tavanına kadar suya gömülen 35 ATJ 248 plakalı otomobildeki 2´si çocuk 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan olumsuzluklara Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Her sağanakta aynı problemin yaşandığına dikkat çeken sürücüler, Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.

Otogar Kavşağı ile KUTO arasında kalan yolun aşırı yağışlarda sürekli göle döndüğünü belirten Çağdaş Kunduz, "Bugün de bir otomobilde 4 kişi mahsur kaldı. Onları sırtımızda taşıyıp kurtardık. Bu akşam buradan bir cenaze çıkabilirdi. Karayolları yetkililerini defalarca aramamıza rağmen yardıma kimse gelmedi. Bir an önce sorunumuza çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-10-15 23:33:39



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