Aydın’da 2021 yılında yapılan halk sağlığı hizmetleri değerlendirildi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



2021 yılı verilerinin ele alındığı, 2022 yılı hedef ve planlarının gözden geçirildiği değerlendirme toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Sarıerler, Uzm.Dr. Gülnur Saruhan ve birim uzmanları katıldı.



Toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kurt tarafından birimlerce yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapılırken, Halk Sağlığı Hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapılacak olan planlamalar ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.