Altıncı SuMatik Yeşil Mahalle'de kuruldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde; İsabeyli mahallesi, Atatürk Parkı, Dumlupınar Mahallesi Tahta Köprü mevkii ve Koca Cami yanında bulunan iyi su çeşmelerine kurulan Sumatiklerden bir yenisi Yeşil Mahalle'deki hastane önünde bulunan iyi su çeşmesine konuldu.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, vatandaşların Nazilli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan iyi su çeşmesinden de 7 gün 24 saat su dolumu yapabileceklerinin müjdesini verdi. Vatandaşlara en sağlıklı suyu ulaştırmak için ilk olarak Atatürk Parkı doğusunda bulunan iyi su çeşmesine, hemen ardından da İsabeyli Mahallesi iki ayrı noktaya, Dumlupınar Mahallesi Tahta Köprü mevkiine ve Koca Cami yanında bulunan iyi su çeşmesine konulan 1 ton su saklama kapasiteli sumatiklerden altıncısı Nazilli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan iyi su çeşmesine de konuldu.



Hali hazırdaki iyi su çeşmelerindeki yığılmaları azaltmak ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an iyi suya ulaşmalarını sağlamak amacıyla özellikle kilit noktalardaki iyi su çeşmelerine sumatik koyduklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Belediyemiz sorumluluğunda bulunan iyi su çeşmelerinde hizmet kalitesini artırmak adına, vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat iyi su çeşmelerinden faydalanabilmesi için özellikle yoğun olan bölgelerde bu çalışmayı yaptık. Sumatik makinesi ile çağımız teknolojisine uygun olarak dolum süresinin hızlanması, su kesintisi halinde yedek depolama sisteminin olması, su kaçağının önlenmesi ve vatandaşlarımızın istediği saatte su dolumu yapmasını sağlıyoruz. Ayrıca bu Sumatikler ultraviyole ışın sistemi ve arıtma filtresi ile su içerisinde zararlı organizmaları tamamen ortadan kaldırarak, kanserojen madde içermeyen borulama sistemi ile vatandaşımıza en sağlıklı suyu kullanmış oluyor” dedi.



Son olarak Nazilli Belediyesi tarafından Yeşil Mahalleye konulan sumatik sayesinde mahalle sakinlerinin her an iyi su dolumu yapabileceklerinden dolayı Nazilli Belediyesine teşekkür eden Muhtar Öztürk, “Yaşlılarımızın su doldurmaları oldukça zor oluyordu. Özellikle merkezden iyi su dolum yerlerine gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız da oluyordu. Mahalle sakinlerimizden sumatik isteği geldi. Ben de Nazilli Belediyemize başvurdum. Devlet Hastanemizin yanındaki ATM’lerin yanında bulunan sumatiğimiz 7/24 vatandaşımıza hizmet edecektir. Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu hizmeti bize sunan Nazilli Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

