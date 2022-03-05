Aydın'ın filedeki rakibi Karayolları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA) - CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında hafta içinde İtalya'da Scandicci'ye 3-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde deplasmanda düşme hattında yer alan Karayolları ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde son 2 maçında Eczacıbaşı (D) ve Fenerbahçe'ye boyun eğen Aydın temsilcisi, ilk yarıda evinde 3-0 yendiği Karayolları'nı deplasmanda da dize getirmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-03-05 11:28:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.