17 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

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Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, KöşkDalama Mahallesi arasındaki karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Mutlu Erdoğan (17) ve iki arkadaşının içerisinde bulunduğu 09 PR 584 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mutlu Erdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer iki kişi ise Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

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