'Aydınlık Yarınlara' kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) ve Hayrat Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'olurları' ile düzenlenen “Aydınlık Yarınlara” isimli kitap okuma yarışması Aydın'da rekor bir katılımla gerçekleşti. Aydın'da düzenlenen programda yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Hayrat Vakfı Aydın İl Temsilcisi Ahmet Coşkun Bulut, etkinliğin amacının öğrencileri yarıştırmak değil geleceğin teminatı gençlerin okumasını ve milli ve manevi değerlerine sahip çıkabilecek şekilde yetişmesini sağlamak olduğunu belirterek "Bu yarışman kaybedin olmayan bir yarışmadır. Katılan ve bu eserleri okuyan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde insanlarda huzur azalıyorsa bunun en önemli nedeni dünya ile ahiret arasındaki dengenin kaçırılmış olmasıdır. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaların sonuçları bunu gösteriyor. Yani manevi açlığı hiçbir maddi varlık doyuramıyor. Bu nedenle dünya ve ahiret dengesini gözeten bir anlayışla yaşarsak herkesin daha mutlu olacağına inanıyoruz " dedi.

Türkiye genelinde 27 Mart'ta başlayan ve Türkiye ile birlikte 37 ülkeyi kapsayan yarışmada ilkokul öğrencileri için 'Benim Kılavuzum' ortaokul öğrencileri için 'Harika Hikayeler' lise öğrencileri için de 'Delilleriyle İman Esasları' adlı kitaplar esas alınarak yarışma düzenlendiğini belirten ULUED Aydın İl Temsilcisi Oktay Kaya, "Maalesef internet ve dijitalleşmenin yaygınlaşması ile birlikte her konuda herkes bir şeyler yazıp söylemeye başladı. İnternet mecrası bilgi kirliliğinin merkezi haline gelirken doğru bilgiye ulaşmak da oldukça zorlaşmaya başladı. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi dosdoğru öğrenebilmeleri için kendi yaş gruplarına göre yazılıp hazırlanmış bu kitapları esas alarak bu yarışmayı düzenledik. Rakamlara göre 184 bin kişi bu sınava katıldı ama biz inanıyoruz ki sınava katılan öğrencilerimizin aileleri ve kardeşleri de bu kitapları okudu" diyerek kaybedeni olmayan bu yarışmaya giren herkese teşekkür etti.

Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törene öğrenci ve velilerin yanı sıra Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda eğitimin ve doğru bilgiyle gençleri yetiştirmenin öneminden söz edildi.

Şehitlerin ruhuna Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilkokul 2. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda kendi kategorisinde dereceye giren öğrencilerden Muhammet Ali Güven, davetlilere adeta İstiklal Marşı ziyafeti sundu. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da duygulu bir şekilde ezbere okuyan minik Muhammet ayakta alkışlandı.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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