Aydın’da 5 ayda 2 bin hastaya sanal anjiyo yapıldı

Aydın ve Nazilli Devlet Hastaneleri, hizmete giren Kardiyak Anjiyo BT cihazı ile kalp hastalıklarına tanı koymada daha güçlü hale gelirken, son 5 ayda toplam 2 bin 886 kişiye sanal anjiyo yapıldı.



Her geçen gün sağlık imkanları artan Aydın’ın sevk alan değil sevk eden bir il olması için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar aralıksız devam ederken, hastanelerin altyapısı da güçlendiriliyor. Bu çerçevede Aydın’ın Efeler ve Nazilli ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanelerinde, kalp damarlarını ayrıntılı üst düzey görüntüleyerek kalp hastalıkları teşhisinde önemli rol oynayacak Kardiyak Anjiyo BT cihazı hizmete girdi. Aydın’daki sağlık hizmetleri son teknoloji cihazlarıyla vatandaşlara umut olmaya devam ederken hizmete giren BT Anjiyografi cihazı ile son 5 ayda 2 bin 886 hastaya sanal anjiyo yapıldı.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimizde Nazilli ve Aydın Devlet hastanelerimizde hizmet veren BT Anjiografi (Sanal Anjio) yöntemi ile yalnızca saniyeler içinde kalp ve damar hastalıklarınızın teşhisini koyarak tedavi sürecinizi hızlandırıyoruz. 2022 yılı ilk beş ayında 2 bin 886 hastamız BT Anjiografi (sanal anjiyo) hizmetimizden faydalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.