Nazilli Belediyespor, Ahmet'le el sıkıştı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transferde Etimesgut Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ahmet Karadayı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika doğumlu 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Kırşehirspor formaları giydi. Ahmet, geçen sezon Etimesgut Belediyespor'da 23 maça çıktı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca Ankaraspor'dan sağ kanat Şahin Fıstıkçı, Uşakspor'dan santrfor Yasin Ozan, Diyarbekirspor'dan stoper Şahin Şafakoğlu ile prensipte anlaşma sağladı. Öte yandan stoper Koray Baykara'nın 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-06-25 10:55:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.