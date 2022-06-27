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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

İHA

ADÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Binali Yıldırım Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Törene, ADÜ Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile konuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Tıp Fakültesi 19. Dönem Birincisi Dr. Berke Ateşli, “Bizler bugün burada dünyanın en zor ve özveri isteyen kutsal mesleklerinden biri olan hekimlik eğitimimizin zorlu yorucu ancak bir o kadar da heyecan verici 6 yılının sonuna gelmiş olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Ben bugün bu kürsüde 2022 yılı mezun arkadaşlarım ve aynı zamanda meslektaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan büyük onur diyorum” sözlerinin ardından emeklerinden dolayı ailelerine ve öğretim üyelerine kendisi ve mezunlar adına teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerin mezuniyetinin gururunu ve sevincini tüm aileler ve öğretim üyeleri ile birlikte yaşadığını belirten Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz, “Değerli evlatlarımız bugün hekimliğe adım atıyorlar. 6 yıl önce zorlu sınavları geçip geldiler bugünde emeklerinin karşılığını alıyorlar bu sebeple gururlanmak elbette hakları. Mezun öğrencilerimizin yolları açık olsun her birini tebrik ederim” diye konuştu.

Asistanlık döneminden anı ve tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Ali Akyol, hekimliğin kutsal, özverili ve fedakar bir meslek olduğunu belirterek, “Sevgili öğrencilerimiz Allah yolunuzu açık etsin, başarılı bir hekimlik hayatı nasip etsin” dedi.

20212022 Akademik Yılı dönem birincisi Dr. Berke Ateşli’nin mezuniyet kütüğüne ismini çakması Prof. Dr. Ali Akyol’un, Dr. Berke Ateşli’ye ödülünü vermesinin ardından dönem ikincisi Dr. Yaşar Şavk’a Prof. Dr. Mehmet Aydın, dönem üçüncüsü Dr. İrem Sena Küse’ye Prof. Dr. Cumali Öksüz ödüllerini verdi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği ATUDER tarafından yılın acil intern hekimi seçilen Dr. Ali Ercan Kangel’e ödülünü Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Duman, Dönem temsilcisi Dr. Onur Eşki’ye ödülünü Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Cesur verdi.

Mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman, öğrencilere hekimlik andını okuttu. Tören, öğrencilerin keplerini atması ile sona erdi.

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