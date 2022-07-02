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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu

İHA

Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu

Nazilli’nin ilk ve tek havuz konseptli restoranı Doğa Beach Restaurant düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yemek, eğlence ve havuz hizmetlerinin de sunulacağı restoranın özellikle kavurucu yaz sıcaklarında denize ve tatile gidemeyenler için alternatif bir tatil olanakları sunması hedefleniyor.
İsabeyli Mahallesi Yeşildere Mesire alanında hizmete giren Doğa Beach Restaurant, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, siyasi partileirn ilçe başkanları, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımı ile açıldı. Açılışta konuşan Kocamanlar Group Yönetim Kurulu üyesi Şakir Kocaman, bir çok sektörde hizmet verdiklerini belirterek açılışı yapılan bu tesis ile Nazilli’nin önemli bir eksiğini giderdiklerini söyledi. Kocaman, “Doğa ile iç içe havuz konseptli bu mekanla bundan sonra eğlence ve yiyecekiçecek sektöründe hizmet verceğiz. Doğa Beach Restaurant ismini verdiğimiz bu tesiste hem ünlü sanatçıları halkımızla buluşturacağız hem de bölgenin en iyi şeflerinin özenle hazırladığı sunum ve lezzetleriyle misafirlerimizi buluşturacağız. 3 bin 500 metrekare alana kurulu olan Olimpik Yüzme Havuzu’nun yanı sıra 1000 kişilik kapalı bölümü ile bölgenin en büyük restoranı olan Doğa Beach, 500 kişilik havuz başı bölümü ile de konuklarını ağırlamaya hazır. Yaz sezonu boyunca her hafta bir ünlüyü ağırlamayı planlıyoruz” diyerek işletmenin tesisin hayırlı olmasını diledi.
İşletme ortaklarından Cesur Kocaman ise bir hayallerini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Nazilli ve çevresinde tatil konseptine uygun bir mekana ihtiyaç vardı. Bölge halkının bu ihtiyacını gidermeyi hayal ettik ve başardık” diyerek Nazilli’ye önemli bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Açılışın ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar davetliler eğlendi.

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