Didim'e inen domuzlar sitelerin bahçelerinde yiyecek aradı

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Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Didim ilçesinde domuzlar, yiyecek bulabilmek için tatilcilerin yaşadığı sitelerin bahçesine kadar indi.

Yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilinde tercihi olan Akbük Mahallesi'nde dağlarda, ormanlarda yaşayan 10 domuz, sitelerin bahçelerinde yiyecek aradı. Domuzların insanlardan kaçmaması dikkati çekti. Domuzlar yiyecekleri yedikten sonra geldikleri ormana geri döndü. O anlar bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2022-07-17 17:33:22



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