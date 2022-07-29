Karpuzlulu çocuklar Kuşadası’nı ilk kez görmenin sevincini yaşadı

Kuşadası Belediyesi, hayata geçirilen ‘Mavi Hayaller’ isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Aydın’ın Karpuzlu ilçesinden gelen çocukları misafir etti. Güne, Arya A.Ş Gazibeğendi Tesisleri’nde Başkan Ömer Günel’le öğle yemeği yiyerek başlayan çocuklar, daha sonra Kuşadası’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek Güvercinada’dan tekne turuna çıktı.



Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 714 yaşları arasındaki 16 çocuk, CHP Parti Okulu’nun yaşama geçirdiği ‘Mavi Hayaller’ projesi dolayısıyla ilk kez Kuşadası’na geldi. Başkan Ömer Günel’in karşıladığı çocuklar ilk olarak Arya A.Ş Gazibeğendi Tesisleri’nde öğle yemeği yedi. Proje koordinatörleri Aytaç Toker, Okan Kılıç, Nurten Üstün, Leyla Uygun ve Proje Danışmanı Fulya Üstündağ’ın eşlik ettiği çocuklar daha sonra Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Merkezi, Mineral ve Fosil Müzesi ve SEYAKMER Dijital Çocuk Kütüphanesi’ni gezdi. Güvercinada Kalesi’ni de dolaşan çocuklar son olarak tekne turuna çıktı.



Başkan Ömer Günel, Karpuzlu’dan gelen çocukları misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Karpuzlu’dan gelen küçük misafirlerimiz şimdiye kadar Kuşadası’nı hiç görmemiş. Yüzlerini bir nebze olsa da güldürebildiysek ne mutlu bize. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

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