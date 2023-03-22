On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayına sayılı saatler kaldı. İslam dünyasının coşku içinde beklediği Ramazan ayında ibadetlerini idrak edecekler. Afyonkarahisar sahur ve iftar saatlerini sorgulamaları başladı. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2023 ile Afyonkarahisar sahur ve iftar vakitleri...

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