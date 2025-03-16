Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AYDIN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

İHA'nın haberine göre Altıntaş Mahallesi Sırca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahaleye başladı.