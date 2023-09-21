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        Haberler Magazin 'Aydınlıkevler' için sezonun son açık hava gösterisi

        'Aydınlıkevler' için sezonun son açık hava gösterisi

        'Aydınlıkevler', İstanbul'da sezonun son açık hava sahnesine 26 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 21:12 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:12
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        Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ İstanbul’da sezonun son açıkhava sahnesine 26 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da çıkıyor.

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        Türkiye’nin çeşitli illerinde sahnelenmeye devam eden ‘Aydınlıkevler’ yaz aylarının yavaş yavaş geride kalmasıyla İstanbul’da sezonun son açıkhava oyunuyla seyircilerin karşısında olacak.

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        Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performanslarıyla her oyun büyük övgü toplayıp ayakta alkışlanan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

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        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

        #Aydınlıkevler oyunu
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