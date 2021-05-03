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AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi duyurusu sorgula: 3 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağının 4. gününde de en çok merak edilen konuların başında elektrik kesintileri geliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 3 Mayıs'ta İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri merak ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintisi duyurularını paylaştı. 3 Mayıs İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. 3 Mayıs AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi duyurusu sorgula: 3 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbullular, 3 Mayıs 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 3 Mayıs elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 3 MAYIS

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

3 MAYIS AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 3 MAYIS

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

#link#https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/#3 MAYIS 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ#kirmizilink#

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