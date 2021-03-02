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AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula! Son dakika İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları 2 Mart

2 Mart İstanbul elektrik kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 2 Mart Salı günü Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar 2 Mart 2021 tarihinde elektrik kesintisi yaşanan ilçeleri ve mahalleleri İstanbullularla paylaştı. AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula! Son dakika İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları 2 Mart

Covid-19 salgını sebebiyle çoğu işyerinin evden çalışma sistemine geçiş yapması İstanbul elektrik kesintisi duyurularının merak edilmesine neden oldu. İstanbullular, 2 Mart 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacask olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. Elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 2 Mart elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

2 MART 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

2 MART 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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