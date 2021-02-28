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AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 28 Şubat son dakika İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları

İstanbullular hafta sonu yaşanacak planlı elektrik kesintilerini araştırıyor. 28 Şubat Pazar günü arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'un hangi ilçesinde elektrik kesintisi olacağı elektrik tedarikçisi firmalar tarafından paylaşılıyor. 28 Şubat 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 28 Şubat son dakika İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları

Hafta sonu tatilinde elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Şubat Pazar günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle yapılacak planlı elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 28 Şubat elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

28 ŞUBAT 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

28 ŞUBAT 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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