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        Haberler Gündem Güncel Ayhan Bora Kaplan davası'nda yeni gelişme | Son dakika haberleri

        Ayhan Bora Kaplan davası'nda yeni gelişme

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyetinin davadan çekilmesi talebi kabul edilmedi. Kaplan'ın avukatlarının ret kararına itiraz edeceklerini söylemesi üzerine dava 18 Kasım'a ertelendi.

        Giriş: 11.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:27
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        Ayhan Bora Kaplan davası'nda yeni gelişme
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanığın yargılandığı davada, Kaplan'ın avukatları mahkeme heyetinin davadan çekilmesini talep etti ancak üst mahkeme olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti.

        Kaplan'ın avukatlarının ret kararına itiraz edeceklerini söylemesi üzerine dava 18 Kasım'a ertelendi.

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        #ayhan bora kaplan davası
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