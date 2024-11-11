Ayhan Bora Kaplan davası'nda yeni gelişme
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyetinin davadan çekilmesi talebi kabul edilmedi. Kaplan'ın avukatlarının ret kararına itiraz edeceklerini söylemesi üzerine dava 18 Kasım'a ertelendi.
Giriş: 11.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:27
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanığın yargılandığı davada, Kaplan'ın avukatları mahkeme heyetinin davadan çekilmesini talep etti ancak üst mahkeme olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti.
Kaplan'ın avukatlarının ret kararına itiraz edeceklerini söylemesi üzerine dava 18 Kasım'a ertelendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ