Ayı barınağının sakinleri kış uykusuna hazırlanıyor

Engeli bulunan hayvanlarımıza uygun olarak daha yüksek bir özen gösteriliyor ve bu hayvanların bakımları her gün daha dikkat edilerek yapılıyor. Hastalandıkları ya da hayvanlar yaralandıklarında, doğadan gelen hayvanları tedavi ederek doğaya dönemeyecek durumda olan hayvanların doğalarına ve biyolojilerine en uygun şekilde yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz."