Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi başlamalarına rağmen, düşüşe geçtiklerini ve hesapta olmayan puan kayıpları yaşadıklarını ifade etti.
Beşiktaş maçının kendileri adına yön belirleyecek bir mücadele olacağını vurgulayan Kocaman, şunları söyledi:
"Son 5 haftada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Şimdi bunu çevirmek istiyoruz. Beşiktaş maçında bunu başarmak tabii ki kolay değil. Beşiktaş'ın şu anda çok formda olduğu söylenemez. Onlar da birtakım sorunlar yaşıyorlar. Ancak büyük takımlar için bu sorunlar sonun başlangıcı olabileceği gibi, tam tersi bir durum da yaratabiliyor. Son derece tehlikeli rakipler. Dolayısıyla bizim kendi kötü gidişimizi çevirmemiz için çok ideal bir ortam olmuyor. Son derece kuvvetli ve dirençli bir takımız. Kolay mağlup olan bir takım değiliz. Esas hedefimiz, kazanamama serisini sona erdirmek. Buna da Beşiktaş'ın ne kadar izin vereceğini bilemiyoruz. Çalışacağız, çabalayacağız ve yine futbolun doğrularını yapmak için mücadele edeceğiz."
"BEKLENTİNİN BİR ADIM ALTINDA KALDIĞIMIZ SÖYLENEBİLİR"
Sezonun ikinci yarısındaki ilk 2 müsabakayı kazanmalarının ardından ligde 4. sıraya yükseldiklerini hatırlatan Kocaman, "Ancak o günden sonra açıkçası sonuç anlamında pek istediğimiz gibi olmadı. Puan ortalaması ve beklentinin bir adım altında kaldığımız söylenebilir." ifadelerini kullandı.
Yaşadıkları puan kayıplarına karşın sıralamada fazla gerilemediklerine dikkati çeken Kocaman, "Normal şartlarda sıralama olarak çok şey kaybetmemiz gerekirken, sadece 1 sıra aşağı düştük. Ancak 2. ve 3. ile aramızdaki puan farkı açıldı. Galatasaray ve Beşiktaş, puan farkı yaptı. Bu takımların arkasındaki bizim de içinde bulunduğumuz grupta ise ciddi puan kayıpları oluştu. Bu kayıplar bizi çok fazla aşağılara taşımadı." şeklinde konuştu.
Kocaman, son 5 haftada yaşadıkları şanssızlıkları değerlendirme fırsatı bulduklarını ve hataların neler olduğunu çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.
Her şeyden önce neden puan kayıpları yaşadıklarına baktıklarını anlatan Kocaman, "Oyun olarak çok fazla şikayetim yok. Bana göre esas sıkıntının oyundan daha çok, ceza sahası çevresinde, özellikle üçüncü bölgede bitirici yerlerde olduğu maç analizlerinde çok net görünüyordu." diye konuştu.
Ligin bitimine 10 maç kaldığını hatırlatan Kocaman, şu görüşlerini paylaştı:
"Şu an itibarıyla 35 puandayız. Toplayacağımız 50'nin biraz üstü ya da altı puan, bizi üçüncülük ile altıncılık arasında bir pozisyonda konumlandıracak gibi. Dolayısıyla en az 15-16 puana ihtiyacımız olduğu görünüyor. Bir taraftan takımın yarışı sürerken, bir taraftan da gelecek sezonun planlamasını düşünüyoruz. Bunların hepsini bir arada yapmak bazı şeyleri de eksik bırakıyor. Son 5 haftada yaşanılan sıkıntılar biraz da bundan dolayı oldu diyebiliriz. Bunların hepsinin farkında olarak bir şeyleri adım adım inşa etmeye çalışıyoruz."
ANTRENMAN
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik çalışma ve 4'e 1 topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
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