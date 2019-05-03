Olayın seyrini değiştirecek rapor

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Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, ağır yaralanan Güvener, olaydan bir ay sonra taburcu oldu. İfadesinde ise en son eşiyle salondayken su içtiğini söyledi. Sonrasını hatırlamadığını belirtti. Yargılama sonucunda eşini ve baldızını öldürmek suçundan müebbet ve 25 yıl hapse mahkum edildi. Ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SİLAHTA PARMAK, ELİNDE BARUT İZİ YOK
Ancak aylar sonra dava dosyasına öyle bir belge girdi ki herkesin kafası karıştı. Silahta sanığın parmak izi yoktu. Dahası sanığın el svaplarında da atış artığına, yani barut izine de rastlanmadı. Olay sırasında ölen kızların annesi ile erkek kardeşi de evdeydi. Ancak rapora göre, el svapları incelenen anne ve erkek kardeş ellerini yıkamıştı.
Üstelik bu belgeler, soruşturma ve dava dosyasına girmemişti. Bu süreçte İstinaf Mahkemesi cezayı onadı. Anne Züleyha Güvener ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
Anne Zerrin Güvener Yargıtay'a güvendiğini belirterek, "Cidden 19 aydır çok büyük bir felaket ve acı yaşıyoruz. Emre boşanma davasını kendisi açmıştı. Oğlum oraya boşanmak isteyen eşini öldürmek için falan gitmedi. Eşinin ailesine ait olan bir miras dava tebligatını götürmek için iyi niyetle gitti. Kriminal raporlar yani maddi, doğrudan delil, fiziksel delil olarak kabul edilen raporlar bir türlü gelmedi. Avukatlarımız duruşmalarda devamlı talep ettiler. Emre'nin dosyası Yargıtay'dayken delilleri bulduk. Gerçekten ağır hasta oğlum ve kemik beyin enfeksiyonu nedeniyle acil olması gereken beyin ameliyatı olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Yargıtay karar vermeden bu deliller ortaya çıktı, açığa çıktı. Yargıtay'a güveniyorum" dedi.
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