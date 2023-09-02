Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı! Diyarbakır'da, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre 250 TL ya da 500 TL ücret alan A.A., gözaltına alındı. Şüphelinin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu öğrenildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık basına yansımış, büyük yankı uyandırmıştı.

YEŞİL FİŞ 500, BEYAZ FİŞ 250 TL

DHA'da yer alan habere göre randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyor, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

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'VIP HİZMET' DE VERİYOR, KAZANCI 1 MİLYON TL

Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.A.'nın işlemleri devam ediyor.

GÜNDE 300 KİŞİ GELİYOR

Muska yazan şeyhe günde muska yazdırmak için 250-300 kişinin geldiği ifade edilmişti.

Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası! Haberi Görüntüle