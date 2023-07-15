Ayn Dar Kalesi'nin gizli geçidi kaçış ve su kaynağı amaçlı kullanılmış

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Bazı tarihçiler tarafından kuyu olarak adlandırılmıştır ama sonraki temizlik çalışmalarından sonra aslında buranın bir tünel olduğu net bir şekilde anlaşıldı. Burada basamaklarla aşağı doğru iniliyor. Ya tünelin sonunda bir havuz olacak suya ulaşmak için, ya da muhtemelen yan tarafta bir dere bulunuyor, bu tünel o dereye kadar uzanacak.

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Kalenin etrafı düşman tarafından sarıldığı zaman hem suyu kesilen kaleye su sağlamak hem de kalenin düşeceği zaman kale yöneticilerinin bu gizli yoldan kaçıp hayatlarını kurtarmaları için yapılan bir tüneldir. Kayanın yontulmasıyla yapılmış, basamakları görüyoruz. Şu ana kadar 70 basamak ortaya çıkmış, ama daha da devam ediyor. Ancak burada yapılacak bilimsel bir çalışma ve kazılardan sonra tünelin tamamı ortaya çıkartılabilecek. Bölge için önemli bir kale, önemli bir tünel, önemli bir gizli geçit konumundadır" dedi.