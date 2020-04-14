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Aynur Aydın: Sütyenlerim büyük ihtimalle...

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi kendisini karantinaya alan Aynur Aydın, bu süreçte neler yaptığını yayınlamayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, önceki gün "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" şeklindeki paylaşımıyla dikkat çekti

Aynur Aydın
HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Kendisini eve kapatan Aydın, gün içerisinde neler yaptığını ve vaktini nasıl değerlendirdiğini sık sık yayınlıyor.

34 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün Twitter'dan "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" şeklinde yaptığı paylaşımı ile dikkat çekti.

"SİZİ Mİ TAKACAĞIM?"

Aydın, daha önce de sosyal medya hesabından, "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" notunu eklemişti.

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