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Manisa’da evli ve bir çocuk annesi olan 25 yaşındaki Özge K., cep telefonuna gelen görüntü ve fotoğraflarla hayatının şokunu yaşadığını iddia etti. Bir arkadaşı tarafından 2016 yılının ağustos ayından bu yana ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu resmi nikahlı kocası Naim K.’nın bir hafta önce başka bir kadınla yaptığı düğünün görüntülerini izleyen Özge K., ne yapacağını şaşırdı.
"DAMATLIKLA DÜĞÜN YAPMIŞ"
İHA'da yer alan habere göre şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrılma kararı aldığını anlatan Özge K., "2018 yılının 30 Aralık günü arkadaşım aradı. ‘Eşin yine birinin başını yakmış’ dedi bana. Ben de sevgilisi olduğunu sandım. Çünkü daha önceden de başka insanlarla fotoğraflarını görüyordum. Ben ilk anda arkadaşıma inanmadım. Kendisinden fotoğraf istedim. Arkadaşım da bana fotoğraf ve düğün videosunu attı. Eşim ve karşısındaki kadın gelin ve damatlıkla düğün yapmış” diye konuştu.
"ONLAR DA BENİM GİBİ ŞOK OLSUN"
Eşinin hiçbir zaman boşanma taraftarı olmadığını belirten Özge K., “Ben kendisini çok aradım. ‘Gel anlaşmalı boşanalım. Beş kuruş para istemiyorum’ diyordum ama yapmadı bunu. Daha sonra yine bir gün biz anlaşmalı boşanma kararı aldık. Benim 4.5 yaşında bir çocuğum var ve kreşe gidiyor. Arkadaşları kreşte sürekli babasını soruyormuş. Ben de çocuğum için düzenli bir hayatım olsun istedim. Eşim çocuğuyla da görüşmüyor. Bu yüzden 16 Ocak tarihine anlaşmalı boşanma günü aldık. Biz daha boşanmadan bu şekilde bir evlilik yapmasını görünce ben boşanmaktan vazgeçtim. Bunu evlendiği kadın da biliyor. Bu saatten sonra ben boşanmam. Onların da evlilikleri bu şekilde sürsün. O kadın da bile bile böyle evlendiyse hayatını böyle devam ettirsin. Hiçbir zaman resmiyette onun hakkı olmayacak. Yarın bir gün çocuğu da olacak. Onun çocuğu da ‘neden senin soyadın farklı, babamın soyadı farklı’ diye sorsun. Ben nasıl şok olduysam, onlar da öyle şok olsun” dedi.
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