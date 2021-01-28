Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAyrılmak isteyince öldürmüştü! Sanığın cezasında yeni karar
ABONE OL

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlının davasında karar

İstanbul Küçükçekmece'de kendisinden ayrılmak isteyen Nursel Aris'i 3 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle verilen 18 yıl hapis cezası, İstinaf tarafından bozulmasının ardından sanık Nizam Çınar yeniden hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılamada, mahkeme heyeti sanık Çınar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi

Ayrılmak isteyince öldürmüştü! Sanığın cezasında yeni karar
AA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen Nursel Aris'i, 3 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası İstinaf tarafından bozulan sanık Nizam Çınar hakkında yeniden yapılan yargılamada, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizam Çınar ile tarafların avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile maktul Nursel Aris'in babası Baki Aris de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Dairenin kararında, koşulları oluşmadığı halde sanığın cezadan kurtulmaya yönelik soyut iddialarının tahrik indirimine dayanak yapıldığı belirterek, sanığa eksik ceza verildiğine hükmetti.

Karara karşı beyanları alınan müşteki Baki Aris, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi. Katılanların avukatları da, bozma kararına uyulmasını talep etti. Tutuklu sanık Nizam Çınar ise olayı zaten başından beri kabul ettiğini ifade ederek, "İhanet olmasaydı öldürmek zorunda kalmazdım. Pişmanım" dedi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN 'MÜEBBET'

Dosyayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nizam Çınar'ın her ne kadar tasarlayarak yaşı küçük maktulü öldürmekten dava açılmış ise de, yaş küçüklüğünün bulunmaması, tasarlamanın ise ispatlanamadığı anlaşıldığından "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

MAHKEME HEYETİ İNDİRİM UYGULAMADI

Sanığın aksi ispat edilemeyen savunmasına göre eylemi haksız tahrik altında işlediği kabul edilmiş ise de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararına direnme olanağı bulunmadığından, yasal zorunluluk nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın sabıkalı oluşunu dikkate alarak takdiren de indirim uygulamadı.

'KADIN CİNAYETİ İŞLEYENLERİ İBRET OLSUN BU CEZA'

Mahkeme, sanık Çınar'a "ruhsatsız silah kullanma" suçundan 1 yıl hapis cezasına vererek, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Karar sonrasında maktul Nursel Aris'in babası Baki Aris, "Kızımı hiçbir karar geri getirmez ama cezası 18 yıldan müebbet hapse yükseldiği için yüreğime bir nebze su serpildi. Kadın cinayeti işleyenlere ibret olsun bu ceza" dedi.

DIŞARI ÇIKMAYA ZORLAYIP 3 EL ATEŞ ETMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nizam Çınar ile maktul Nursel Aris'in resmi nikah olmaksızın birlikte yaşadıkları, sanığın müştekiyi rızası dışında birlikteliğe zorladığı, maktulün hamile kalması nedeni ile sanık ile birlikte yaşamaya başladıkları ve yaşanılan anlaşmazlık üzerine sanığın evi terk ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanığın maktulü devamlı arayarak rahatsız ettiği, en son olay günü 5 Haziran 2018'de sanığın, maktulü arayarak dışarıya çıkmaya zorladığı, sanığın maktulün arabaya binmesini isteyerek çocuğun parkta olduğunu ve parka gideceklerini söylediği, maktulün ise arabaya binmeye direnmesi üzerine sanığın maktule 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı, maktulün hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğinden cezasını 18 yıla indirmişti. Müşteki avukatları kararı temyiz etmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de kararı bozmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Metal fabrikasında yangın! 4 kişi dumandan etkilendi - Haberler
GÜNDEMMetal fabrikasında yangın! 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika: Arazi anlaşmazlığındaki dehşet kamerada! - Haberler
GÜNDEMArazi anlaşmazlığındaki dehşet kamerada!
Son dakika: Sürüklenen kargo gemisiyle ilgili açıklama - Haberler
GÜNDEMSürüklenen kargo gemisiyle ilgili açıklama
Son dakika haberi Ailesini katletmişti! Siyanürlü dehşette karar
GÜNDEMAilesini katletmişti! Siyanürlü dehşette karar
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuru başladı mı?
Terörle mücadelede kritik üs: Berkur
GÜNDEMTerörle mücadelede kritik üs: Berkur
PTT Personel alımı 2021: PTT personel alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMPTT Personel alımı ne zaman 2021
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/3 tercih yap! KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!
GÜNDEMMeteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/3 tercihleri ...
Üç aylar 2021 ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkalığı'nın dini günler takvimi - Üç ayların fazileti nedi
GÜNDEMÜç aylar ne zaman başlıyor?
BALTALADI! Son dakika: Eşler arasında dehşet veren baltalı kavga
GÜNDEMYaşlı çiftin TV izleme tartışmasında baltalı dehşet!