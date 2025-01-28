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        Haberler Magazin Ayşe Barım'a 'Destek' çıkan oyuncularına eleştiri

        Ayşe Barım'a 'Destek' çıkan oyuncularına eleştiri

        Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ayşe Barım'ın ajansına bağlı oyuncuların 'Destek' mesajları büyük tepki topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 22:39 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:39
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        'Destek' çıkan oyuncularına eleştiri
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        Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı Haberi Görüntüle

        Ayşe Barım, tutuklanmadan önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık'a bağlı oyunculardan Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin olduğu oyuncular, 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı Haberi Görüntüle

        Savcılık, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun verdiği ifadeleri, Gezi Parkı olaylarından hakkında dava açılan firari sanık Memet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu, ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri nedeniyle iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kanaatine vararak, 'Yalan Tanıklık' suçundan dün soruşturma başlattı.

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        Ünlülerden Ayşe Barım'a destek
        Ünlülerden Ayşe Barım'a destek Haberi Görüntüle

        Ayşe Barım, tutuklandıktan sonra sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık'a bağlı oyunculardan sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajları beklendi. Akşam saatlerine doğru yoğunlaşan mesajlar, sosyal medyada büyük tepki gördü. Nedeni ise paylaşımlarda cümlelerin olmaması, olanlara ise cılız olması.

        Uzun uzun cümle kuranlar ise Ayşe Barım'ın ajansına bağlı olmayan Elçin Sangu ve tekelleşme olayında ünlü menajeri yerden yere vuran Farah Zeynep Abdullah oldu.

        Ünlü oyunculara gösterilen tepkilerin ortak paydası şöyle;

        • "Epeydir böyle korkak bir grup görmemiştim." (Murat Tolga Şen)

        • "Ayşe Barım ölmüş gibi paylaşımlar yapmanın kime ne faydası var anlamadım." (Kaan Sekban)

        • "İnsanın sizin gibi bir dostu olacağına bin tane düşmanı olsun. Paylaşılan her gönderi öyle böyle güldürmüyor. (Barış Aydınov)

        • "Oyuncular, Ayşe Barım olmadığı zaman cümle kuramıyor olabilir mi?" (Emre Günsal)

        • "Elçin Sangu, Ayşe Barım'ı oyuncularından daha çok savunuyor. En azından cümle kuruyor. Emojiyle geçiştirmiyor." (Hilal Balcı)

        Ne var ki şöyle bir durum da var; Ayşe Barım'ın oyuncularından sert paylaşımlarda bulunmamalarını özellikle istemiş olabileceği ihtimali.

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        #Ayşe Barım
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