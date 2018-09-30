Ayşe Bilgebey 46 yıldır karnındaki dev kütleyle yaşıyor

30.09.2018 - 09:58 | Güncelleme: AA

Antalya'da yaşayan 87 yaşındaki Ayşe Bilgebey, 46 yıldır fıtık ameliyatı sonrası bağırsaklarının bir araya toplanması sonucu oluştuğunu iddia ettiği dev kütleyle yaşamaya çalışıyor. Çok sayıda doktora başvurduklarını anlatan Emine Bilgebey, bazı doktorların ameliyatı riskli buldukları için yapmaktan çekindiğini, aktaran Emine Bilgebey ise "Yeni bir yöntem veya bu ameliyatı yapabilecek bir doktor varsa annemi ameliyat ettirmek istiyoruz" dedi

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Antalya'da 87 yaşındaki Ayşe Bilgebey, 46 yıldır, fıtık ameliyatı sonrası bağırsaklarının bir araya toplanmasıyla oluştuğu iddia edilen dev kütleyle yaşamını sürdürüyor.

Adana Ceyhan'da 1972'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ayşe Bilgebey, göbek fıtığı teşhisiyle ameliyat edildi. İddiaya göre, ameliyatta yanlış bir uygulama sonucu Bilgebey'in bağırsakları bir yerde toplanarak kütle halini aldı. Ağrıları nedeniyle konuşmakta zorlanan 5 çocuk 8 torun sahibi Ayşe Bilgebey, ameliyat olduktan 6 ay sonra oğlunun yıldırım çarpması sonucu öldüğünü, yaşadığı bu büyük üzüntünün de sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

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BU AMELİYATI YAPABİLECEK BİR DOKTOR VARSA...

Bilgebey, 1986 yılında eşini kaybedince hayatının alt üst olduğunu, sağlığının iyice bozulduğunu belirterek, "Kütle çok büyüdü, daha önce korse takıyordum. Korse artık yara yaptığı için takamıyorum. Ayağa zorla kalkıp ancak bir iki adım atabiliyorum. Eğer bir çaresi varsa ameliyat olup bu dertten kurtulmak istiyorum" dedi.

Bilgebey'in bakımını yapan kızı Emine Bilgebey de annesinin ameliyatı sırasında yanlışlıkla karın içi zarı ve yağlarının alındığını öne sürdü.

Ameliyattan hemen sonra rahatsızlığın başladığını belirten Bilgebey, "Ameliyattan kısa bir süre sonra 21 yaşındaki kardeşim yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. O acı ve feryatlarıyla annemin bu sorunu ilerledi" dedi.

Çok sayıda doktora başvurduklarını anlatan Emine Bilgebey, bazı doktorların ameliyatı riskli buldukları için yapmaktan çekindiğini, bazılarının ise "yapacak bir şey yok" dediğini aktardı. Ankara'da gittikleri ünlü bir profesörün ameliyatı kabul ettiğini ifade eden Bilgebey, şöyle konuştu: "Annem hastanede bir hafta kadar kaldı. Ameliyat için bütün hazırlıklar yapıldı. Ancak ameliyatın maliyetinin yüksek çıkması ve çevremizdeki bazı kişilerin ameliyatı önermemesi nedeniyle vazgeçtik. Türkiye son yıllarda çok ilerledi. Bu ilerleme sağlık alanında da oldu. Yeni bir yöntem veya bu ameliyatı yapabilecek bir doktor varsa annemi ameliyat ettirmek istiyoruz."

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YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Bilgebey, annesinin yaşlılığın da etkisiyle artık yürümekte güçlük çektiğini, dışarıdaki hayattan uzak bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü ve ömrünün son dönemini ağrı çekmeden rahat geçirmesini istediklerini dile getirdi. Oturdukları apartmanın asansörünün de olmadığını belirten Bilgebey, "Evimiz 3. katta, inip çıkmakta zorlanıyoruz. Bir akülü sandalyeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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