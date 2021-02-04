"BU KAREDEN YALNIZ BEN HAYATTAYIM"

65 yaşındaki oyuncu, bu fotoğrafının da konservatuvar yıllarına ait olduğunu ifade etti.

Kökçü, gönderisine, "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, Ergün... Nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz..." notunu düştü.