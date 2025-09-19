Ayşe Yenel’den yeni sergi: 'Zarif Bir Kaos'

Arthan Gallery’nin çatısı altında gerçekleşen “Zarif Bir Kaos” sergisi, Ayşe Yenel’in, imgeler aracılığıyla yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda izleyiciyi kendi iç dünyasıyla yüzleştiren bir yolculuk olarak öne çıkıyor. Toplamda 60 fotoğraf ve bir video art çalışması yer alıdığı sergide fotoğraflar çoğu zaman bulanık, sisli ya da parça parça görünüyor; tıpkı hatıraların, düşlerin ve hayallerin belirsizliği gibi. Bu tercih, izleyicinin belleğiyle tamamladığı, tek yönlü değil çok sesli bir anlatı alanı yaratıyor.

Çalışmada figürler bazen silikleşiyor, bazen doğa ile bütünleşiyor, bazen de yalnızca bir gölge olarak beliriyor. Her imge, yarım kalmış bir hikâye ya da sessiz bir başlangıç gibi izleyicinin karşısına çıkıyor. Böylece sanatçı fotoğraflarıyla, farklı olasılıklara ve hayal gücüne kapı aralıyor.

Yenel’in yaklaşımı, zamanı yalnızca akıp giden bir an değil; hafıza, aidiyet, geçmiş ve varoluşla örülü bir derinlik olarak görmesinden besleniyor. Çocukluğundan bugüne hayatındaki kadınların bakışlarını, duruşlarını ve duygularını doğayla kurduğu bağ üzerinden görünür kılan sanatçı, bu sergide kadın ruhunun kırılganlığını ve gücünü yan yana aktarıyor.