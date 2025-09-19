Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Ayşe Yenel’den yeni sergi: 'Zarif Bir Kaos'

        Ayşe Yenel’den yeni sergi: 'Zarif Bir Kaos'

        Küratörlüğünü Arzu Eke'nin üstlendiği, Ayşe Yenel'in yeni kişisel sergisi, "Zarif Bir Kaos", 20 Eylül – 11 Ekim 2025 tarihleri arasında Karaköy, tarihi Kurşunlu Han'da sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 15:23 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayşe Yenel'den yeni sergi: 'Zarif Bir Kaos'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arthan Gallery’nin çatısı altında gerçekleşen “Zarif Bir Kaos” sergisi, Ayşe Yenel’in, imgeler aracılığıyla yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda izleyiciyi kendi iç dünyasıyla yüzleştiren bir yolculuk olarak öne çıkıyor. Toplamda 60 fotoğraf ve bir video art çalışması yer alıdığı sergide fotoğraflar çoğu zaman bulanık, sisli ya da parça parça görünüyor; tıpkı hatıraların, düşlerin ve hayallerin belirsizliği gibi. Bu tercih, izleyicinin belleğiyle tamamladığı, tek yönlü değil çok sesli bir anlatı alanı yaratıyor.

        Çalışmada figürler bazen silikleşiyor, bazen doğa ile bütünleşiyor, bazen de yalnızca bir gölge olarak beliriyor. Her imge, yarım kalmış bir hikâye ya da sessiz bir başlangıç gibi izleyicinin karşısına çıkıyor. Böylece sanatçı fotoğraflarıyla, farklı olasılıklara ve hayal gücüne kapı aralıyor.

        Yenel’in yaklaşımı, zamanı yalnızca akıp giden bir an değil; hafıza, aidiyet, geçmiş ve varoluşla örülü bir derinlik olarak görmesinden besleniyor. Çocukluğundan bugüne hayatındaki kadınların bakışlarını, duruşlarını ve duygularını doğayla kurduğu bağ üzerinden görünür kılan sanatçı, bu sergide kadın ruhunun kırılganlığını ve gücünü yan yana aktarıyor.

        “Zarif Bir Kaos”, yalnızca estetik bir arayış değil; aynı zamanda direncin, üretme arzusunun ve devam edebilmenin görsel bir ifadesi. Kaosun ortasında ayakta kalabilmenin ve insanın içsel yolculuğunu paylaşabilmenin tanıklığı olarak sanatseverlere sunuluyor.

        “Zarif Bir Kaos”, Arzu Eke küratörlüğünde, 20 Eylül – 11 Ekim 2025 tarihleri arasında Arthan Gallery’nin Karaköy’deki tarihi mekânı Kurşunlu Han’da sanatseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşe Yenel
        #Arthan Gallery
        #sergi
        #resim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri