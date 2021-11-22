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Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın olayı nedir? İşte Ayşegül Aydın son durum

Kocaeli'de uğradığı cinsel istismarın ardından yaralanan ve Temmuz ayından beri tedavi altında olan Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da trend topic listesine giren Ayşegül Aydın araştırılıyor. Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın olayı nedir? İşte Ayşegül Aydın olayı ile ilgili son durum

Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın olayı nedir? İşte Ayşegül Aydın son durum
HABERTURK.COM / Ajanslar

Gebze'de yabancı uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişimine direndiği için yaralanan Ayşegül Aydın vefat etti. Gebze'de özel bir hastanede yoğun bakımdaydı.

AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR?

Ayşegül Aydın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 17 yaşında bir genç kızdı. Gebze'de dershaneden çıkıp eve dönmeye çalışan Ayşegül Aydın, 12 Temmuz 2021 tarihinde evine 200 metre kala yabancı uyruklu A.M.’nin saldırısına uğramıştı. Ayşegül Aydın, 5 aydır yoğun bakımda tedavi ediliyordu. 22 Kasım Pazartesi günü Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi.

AYŞEGÜL AYDIN OLAYI NEDİR?

Olay, 12 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen Ayşegül Aydın (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.’nin (20) saldırısına uğradı. Aydın’ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbe indirdi.

ÖNCE YARALADI SONRA YARDIM ÇAĞIRDI

Başına aldığı darbelerin ardından bayılan Ayşegül Aydın'ı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Aracıyla olay yerine gelen baba Metin Aydın, kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı.

ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi ve Ayşegül Aydın'ı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. A.M. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 AYDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Hastanede tedavisi devam eden genç kız, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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