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        Haberler Spor Diğer Atletizm Aysel Önder rekorla Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Aysel Önder rekorla Avrupa şampiyonu!

        Özel sporcu Aysel Önder, Avrupa-dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:10
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        Aysel Önder rekorla Avrupa şampiyonu!
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        Finlandiya Espoo’da bugün başlayan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Aysel Önder, 400 metrede piste çıktı. Milli sporcu Aysel Önder, 56,17'lik derecesiyle Avrupa - dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

        Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu.

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