Ayta Sözeri: Bunca sevgisiz geçen yıllarımın acısı!

"Bunca sevgisiz geçen yıllarımın acısı!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ayta Sözeri, önceki akşam Moda'daki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Sözeri, "Yıllardır Moda'da yaşıyorum. Hep buradaymış, tanıyorlarmış gibi geliyorlar beni dinlemeye..." diyerek, seyircisinin kendisini sevdiğini belirtti.

"BUNCA SEVGİSİZ GEÇEN YILLARIMIN ACISI!"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayta Sözeri, sahneye çıktığında kendisine çok fazla sevgi gösterilmesinin nedeni ile ilgili konuştu.

Sözeri, "Bazen ben de soruyorum kendime, 'Neden beni bu kadar çok seviyorlar?' diye. 'Bunca sevgisiz geçen yıllarımın acısı olarak mı bu kadar seviliyorum?' diye düşünüyorum. Halkın sevdiği bir insan olmak istiyorsanız geldiğiniz yeri unutmayıp, her birine aynı sevgiyi göstermeye çalışmanız gerekiyor." diyerek, duygularını dile getirdi.

BENNU YILDIRIMLAR: SENARYO OKUMAYA DEVAM EDİYORUM

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında oyuncu Bennu Yıldırımlar da vardı. Yıldırımlar, muhabirlerin, "Sizi dizilerde ne zaman göreceğiz?" sorusuna, "O kadar sık çalışan bir insana soruyorsunuz ki... Şehir Tiyatroları'na ağırlık verdim. Dijital için de bir şeyler yapıyorum ama televizyon dizisi için senaryo okumaya devam ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

"Senaryo konusunda seçici misiniz?" sorusunu da cevaplayan Bennu Yıldırımlar, "Bugüne kadar nasıl gördünüz beni? Çok seçiciyimdir..." dedi.

Ünlü oyuncuya, Nurseli İdiz'in "Çok fazla dizi yapılıyor. Senaryolar birbirine benziyor. Bu kadar çok dizi yapılmasın. Düşünüp, taşınıp daha iyi diziler yapılmaya gayret edilsin." sözleri de hatırlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan Yıldırımlar, "Belli dönem belli konuların üzerinde daha fazla duruluyor sanırım" diyerek, polemiğe girmeden yanıt verdi.