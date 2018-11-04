Mesut Bakkal yönetimindeki Alanyaspor, Erol Bulut'un çalıştırdığı Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

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Mücadelenin 11. dakikası oynanırken konuk ekip 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Adem Büyük skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelede dakikalar 35'i gösterirken ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Papiss Cisse penaltıda Fabien Farnolle'ü geçemeyince skor değişmedi.

İlk yarıda başka gol olmadı.

İki takım da ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maçta 3 puana ulaşan taraf Yeni Malatyaspor oldu. Konuk ekip 1'i isabetli 2 şut çektiği maçı kazanmayı başardı.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 84 Welinton), Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 75 Djalma Campos), Cisse

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald (Dk. 30 Muniru), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 78 Ahmet Ildız), Pereira (Dk. 58 Aleksic), Adem Büyük, Boutaib

GOL: Dk. 11 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Donald, Dk. 30 Erkan Kaş, Dk. 70 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45+2 Merih Demiral, Dk. 65 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Konuk ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağa sert vurdu. Baraja çarparak kaleci Haydar Yılmaz'ı yanıltan top filelerle buluştu: 0-1

15. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın yerden içeriye gönderdiği topa Junior Fernandes vurdu. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasındaki Chebake son anda meşin yuvarlağı dışarı attı.

18. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı serbest atışta Sadık Çiftpınar topu uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Nsakala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Efecan Karaca, Muniru ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada penaltıyı kullanan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Farnolle soluna gelen topu çelmeyi başardı. Altıpas önünde boşta kalan topa Cisse'den önce müdahale eden Chebake, meşin yuvarlağı kornere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan içeri katederek gönderdiği topu Evkur Yeni Malatyaspor defansı uzaklaştırdı. Sackey, ceza sahası dışında önüne gelen meşin yuvarlağa sert vurdu, top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Baiano'nun ceza sahasına gönderdiği topa Cisse yükselerek vurdu. Kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

73. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Villafanez'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Farnolle üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Welinton'un pasıyla topla buluşan Nsakala, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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