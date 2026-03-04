Etkinliğe katılan gönüllülerden Çetin İşten de özellikle turizm sezonundaki kirliliğe dikkati çekerek, "Cennet koyun ne hale geldiğini görüyoruz. Yılda 1 milyon insanın ziyaret ettiği bu bölgede herkes günübirlik düşünüp atıklarını bırakıyor. Amacımız, bizden sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına bu duyarlılığı aşılamak" ifadelerini kullandı.