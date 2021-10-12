O belediye başkanı CHP'ye katılıyor 0:00 / 0:00

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mesut Ergin oyların çoğunu alarak sandıktan birincilikle çıktı. 23 ay boyunca Demokrat Parti rozeti ile çalışma yapan Ergin 26 Şubat'ta partisinden istifa ettiğini açıklayarak yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini duyurdu.

ERGİN'E ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKACAK

Ancak CHP'den gelen teklifi geri çevirmeyen Mesut Ergin ana muhalefet partisine katılma kararı aldı. Ergin'e rozetini önümüzdeki 19 Ekim tarihli grup toplantısında genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun takacağı belirtildi.

26 Şubat'ta Demokrat Partiden istifa eden Mesut Ergin şu açıklamayı yapmıştı:

“Ayvalık ve Ayvalıklılar daha iyi bir Belediyeyi hak ediyor inancıyla, doğup büyüdüğüm ata topraklarına hizmeti bir borç kabul eden anlayışı önce Küçükköy, 2019 yılından beri de Ayvalık Belediye Başkanı olarak yaşama geçirme uğraşında oldum. İlk gün taşıdığım inanç ve heyecanı, üstüne katarak bugün de taşıyorum ve her zaman söylediğim üzere Ayvalık için birlikte daha yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz inancı Ayvalık’ta yaşama geçirmek için çıktığımız bu yolda, her türlü gündelik politik kaygılardan uzak kalarak, tümüyle hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızı, bu kentte yaşayan herkese dokunarak sürdürmek ve tüm katmanlara ulaşabilmek için görevimi bugünden itibaren bağımsız bir çizgide sürdürme kararı aldım.

Beni bu göreve siyasi görüşü çok farklı olsa da ortak kaygısı Ayvalık olan sağduyulu sizler taşıdınız. Sırf bu yüzden bile sizlere şükran borcum var ve bu borcu ödemek için bundan sonra da gece gündüz çalışacağımdan kuşkunuz olmasın. Ancak bir teşekkür borcum da seçime katılmamız için bize kucak açan Demokrat Parti yönetiminedir. Bağımsız kalma tercihimiz asla bir kırgınlığa dayalı olmayıp, gündelik siyasetten uzak Belediyecilik hizmetini sürdürmeye yönelik bir tercihten ibarettir. Bu vesile ile bir kez daha başta Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal olmak üzere tüm DP ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi tüm Ayvalık halkı ile kol kola ve bağımsız Belediye Başkanı sıfatı ile sürdüreceğimi saygılarımla arz ederim."