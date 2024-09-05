Ayvalık Film Festivali'nin açılış filmi 'Megapolis'

Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen yeni filmi 'Megapolis' Türkiye'de ilk kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

SEYİR Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’daki 17 Eylül’de gerçekleşecek açılış gecesinde seyirciyle buluşacak olan 'Megalopolis' Cannes Film Festivali'ndeki galasının ardından sinemaseverleri ikiye bölmüştü. Bir kesim filmi beğenirken bir kesim ise yerden yere vurmuştu.

Coppola, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı filmi cebinden harcadığı 120 milyon dolarla hayata geçirdi. Filmin başrollerinde Adam Driver, Giancarlo Esposito ve Nathalie Emmanuel yer alıyor.