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Ayvalık'ın sakızlı kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi

Ayvalık mutfağında yer alan sakızlı kurabiye, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi

Ayvalık'ın sakızlı kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi
AA

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, zeytinyağı ve lor tatlısının ardından sakızlı kurabiyeye de coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ayvalık'ın gastronomi alanında birçok değerli ürünü olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Ayvalıklıların yüzyıllardır severek tükettiği ürünlere coğrafi işaret ve patentini alarak sahip çıkıyoruz. Böylelikle bu ürünlerimizle ilçemizin ticari hacmi daha da gelişecektir. Bu ürünlerimizle ilgili üretim alanları çoğalacaktır. Bu alanların çoğalmasıyla da istihdam açısından yeni iş kapıları açılacaktır. Ayvalık tescilli bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak ve böylelikle şehrimize ekonomik anlamda ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz."

Ergin, Ayvalık Tostu, Kirlihanım Peyniri, Sepet Peyniri, Papalina Balığı ve Karadiken (Denizkestanesi) ile ilgili de başvuru yaptıklarını söyledi.

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