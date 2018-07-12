Annesi ve teyzesiyle Ankara'dan Ayvalık'a tatile gelen 10 yaşındaki Zehranur Adıgüzel, Tuzla Plajı'nda denize girdikten sonra çırpınmaya başladı. AA'nın haberine göre çevredeki vatandaşlar ve teyzesi tarafından sudan çıkartılan Zehranur'a bir süre müdahale edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Zehranur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.