Ayvalık'ta gözlük üretimi yapan fabrikada yangın
Balıkesir Ayvalık'ta gözlük üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 28.05.2025 - 06:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 06:01
Ayvalık ilçesi Uğur Sanayi Sitesi'nde gözlük üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arazöz, su tankeri ve yaklaşık 20 personel sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.
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