UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Kanarya, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Jose Mourinho’nun kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…