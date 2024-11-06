AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi. Akabinde ise gözler UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan AZ Alkmaar maçına çevrildi. Ligde 5 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar'ı deplasmanda yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?