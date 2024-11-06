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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'a konuk olacak. Geride kalan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. 5 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:50
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        AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi. Akabinde ise gözler UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan AZ Alkmaar maçına çevrildi. Ligde 5 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar'ı deplasmanda yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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        AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, 7 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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        AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        AZ Stadı'nda oynanacak AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek.

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        FENERBAHÇE AZ ALKMAAR MAÇI KAMP KADROSU

        Hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Hollanda’ya gidecek olan Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.

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        MOURİNHO KULÜBEDE OLMAYACAK

        Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

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        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

        Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

        Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

        Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

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        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

        28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

        11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

        23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

        30 Ocak | Midtjylland Fenerbahçe

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